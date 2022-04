L’Yncubator, une pépinière de jeunes entrepreneurs

En quelques années, l’Yncubator s’est fait une belle réputation sur le campus. Plus de 300 étudiants-entrepreneurs sont venus développer leur idée ici. " On a à environ 25% de projets qui ont été créés et commercialisés d’une manière ou d’une autre sur le marché. ", nous confie Sophie Peu, manager de l’Yncubator. " Un quart ce n’est pas mal du tout car l’objectif premier pour eux c’est d’être étudiant et ensuite l’entrepreneur vient se greffer là-dessus. Nous, on s’assure que les deux activités fonctionnent en parallèle "

En nous baladant dans l’espace co-working, nous rencontrons également Mériem Jerbi, une ancienne de l’incubateur. Elle nous présente sa société Deformup qui, comme beaucoup de projets aujourd’hui, veut avoir un impact positif sur la société et la planète : " Mon idée c’est de récupérer des objets destinés à être jetés et les transformer en différents objets de décoration et arts de la table. Comme réaliser des verres à partir de bouteilles de vin coupées et poncées artisanalement ops encore des bougies à partir de reste de cierges d’église récupérés dans le Brabant Wallon "

Depuis 6 ans, l’Incubateur a vu naître près de 50 start-up… Des jeunes bien décidés à s’engager pour la planète !