L’UZ Brussel ferme son service d’oncologie pédiatrique

C’est un coup dur pour les enfants qui y sont hospitalisés, ainsi que leurs familles. L’hôpital universitaire UZ Brussel, situé à Jette au nord de Bruxelles, et qui dépend de la Vrije Universiteit Brussel, ferme les lits de son service oncologie pédiatrique, c’est-à-dire le service où sont soignés les enfants qui souffrent d’un cancer.

L’hôpital évoque des difficultés à recruter des oncologues pour enfants : "Pour différentes raisons, entre autres des pénuries de personnel pour cause de vacances et de maladies, et des changements de personnel, on est dans une situation de manque de personnel. Nous nous voyons donc obligés de devoir transférer les patients suivis ici pour les soins directs vers d’autres hôpitaux", explique Karolien De Prez, porte-parole de l’UZ Brussel.

15 transferts

Au total, ce sont 15 enfants qui doivent être transférés ces jours-ci vers d’autres hôpitaux bruxellois qui disposent d’un tel service (Huderf, Saint-Luc) ou vers d’autres infrastructures hospitalières du groupe UZ (Leuven, Gent).

L’hôpital parle d’une phase passagère qu’il compte bien surmonter : "Il s’agit d’une situation temporaire de pénurie de personnel. Nous discutons actuellement avec des médecins pour renforcer l’équipe. On est en Belgique dans une situation de pénurie de pédiatres spécialisés".

Situation passagère?

D’après des sources proches du service, pourtant, les soucis de fonctionnement ne datent pas d’hier. Surplanification des oncologues, différents profonds entre médecins et direction : deux des trois oncologues viennent d’ailleurs de démissionner, exténuées, du service qui accueille, d’après l’hôpital, 25 enfants par an (une statistique difficile à vérifier).

A la fondation Kickcancer qui finance la recherche sur les cancers des enfants, la fondatrice Delphine Heenen, pense c’est le modèle-même du service d’oncologie pédiatrique de l’UZ qui est à remettre en question. En particulier sa petite taille : "On est convaincus depuis très longtemps que les trop petits centres c’est un problème en oncologie pédiatrique. Non pas parce que les médecins ne sont pas compétents mais parce qu’ils n’ont pas la chance d’acquérir l’expérience qui est nécessaire".

Aujourd’hui l’UZ estime qu’elle est en mesure de poursuivre l’activité de contrôle des petits patients qui sont sortis de la phase principale du traitement.