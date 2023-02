L’œuvre de Hergé toujours aussi admirée 40 ans après sa mort

Le 3 mars 1983, le monde de la BD perdait l’un de ses plus nobles ambassadeurs : Hergé, le père de Tintin, est décédé à l’âge de 75 ans à la clinique Saint-Luc de Bruxelles, des suites d’une longue maladie. La Belgique, terre fertile de la bande dessinée, voit partir l’un de ses plus fidèles représentants qui a propulsé la bande dessinée au firmament du 9e art.

Depuis 1929 et la publication des premières planches de Tintin au Pays des Soviets, alors en noir et blanc, les générations se sont succédé en découvrant le monde et une partie de l’histoire contemporaine grâce aux péripéties du célèbre reporter bruxellois. Qui aurait un jour pu imaginer le destin flamboyant de Georges Remi, alias Hergé, né un 22 mai en 1907 à Etterbeek ?

Au début des années '20 du siècle passé, Hergé, dit "Renard curieux" chez les scouts, offre ses premiers dessins dans les revues de scoutisme "Jamais assez" puis le "Boy-Scout belge". A partir de 1925, date de son entrée (au service abonnement dans un premier temps) au journal le "Vingtième siècle", la carrière de Hergé va véritablement débuter et prendre un essor considérable. Après la création de Totor CP des Hannetons en 1926 et de divers personnages, Tintin, un jeune reporter bruxellois, fera sa première apparition dans le "Petit vingtième" (supplément du Vingtième siècle) le 10 janvier 1929 : Tintin au Pays des Soviets lance l’épopée mythique de l’univers de Tintin. Dans la foulée, les célèbres ketjes de Bruxelles sont immortalisés par les premières aventures de Quick et Flupke en 1930.

Le succès de Tintin est immédiat et populaire. Après la Russie soviétique, Tintin s’envole pour le Congo belge (Tintin au Congo, 1931), l’Amérique capitaliste en crise (Tintin en Amérique, 1932), le Moyen-Orient et l’Inde (Les cigares du pharaon, 1934) ou encore la Chine ancestrale occupée par le Japon et morcelée par les concessions occidentales (Le Lotus bleu, 1936). Ce dernier album sera directement inspiré par la rencontre de Hergé avec un jeune étudiant chinois Tchang Tchong-Jen dont il perdra la trace pendant plusieurs décennies et qu’il retrouvera à Bruxelles en 1981.