L'œuvre de Conrad Detrez, romancier et poète belge, prix Renaudot, mise en avant dans une triple réédition

Une trilogie, qu’il nomme "l’autobiographie hallucinée" est constituée de

Ludo, qui raconte son enfance, et qui sera éditée en 1974 aux Éd. Calmann-Lévy

Les plumes du coq qui raconte son adolescence, en 1975

L’Herbe à brûler, publié en 1978

"Il y a une évolution entre les trois romans avec un travail sur l’imaginaire qui vise à rendre l’émotion et le plaisir des sens. De la poésie en prose avec Ludo, son style se fera de plus en plus narratif comme dans L’Herbe à brûler où il revendique son lien avec les surréalistes belges et avec les romanciers sud-américains" explique Clément Dessy, qui signe la postface de ces trois livres.

Parler de l’homosexualité ouvertement dans les années 70 est assez remarquable. Conrad Detrez a marqué ce milieu et représentait un repère à une époque où le mouvement gay est peu articulé. L’Herbe à brûler reçoit alors le prestigieux prix Renaudot en 1978. Conrad Detrez y retrace son vécu d’enfance en Wallonie puis son ouverture au monde : "Il est un peu comme un Candide de Voltaire où il explore l’absurdité du monde avec naïveté pour revenir dans son village natal en ayant l’impression d’avoir vécu 1000 vies alors qu’il est toujours jeune".

Il s’installe à Paris en 1978, devient critique littéraire au 'magazine littéraire' en plus d’être romancier. En 1982, il part en tant qu’attaché culturel à l’ambassade de France au Nicaragua. "Il sera naturalisé français, ce qui ne lui a pas attiré beaucoup de sympathie pour le soutenir et le valoriser ici en Belgique. De même, la postérité ne le reconnaîtra pas comme 'un sacrifié du Sida' tel Hervé Guibert. On dira à sa mort, que c’est la leucémie qui l’a emporté" conclut Clément Dessy, chargé de recherches au FNRS. Cette réédition devrait donc combler l’oubli de ce grand écrivain belge.