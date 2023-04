" L’œuvre d’art comme système vivant " : immersion dans l’œuvre numérique pionnière de Christa Sommerer et Laurent Mignonneau

2002 : Mobile Feelings : l’interaction par le toucher. Via un dispositif très simple, un gros œuf qu’on tient en main, deux personnes peuvent sentir vibrer le pouls de l’autre et, en soufflant dans l’œuf, percevoir sa respiration. Un troublant partage de perceptions intimes. Expérimenter avec un·e inconnu·e.

2010 : The Value of Art : 2010 c’est le lancement d’Instagram et Zuckerberg fête les 6 ans de Facebook. Suivant la formule " si c’est gratuit, c’est que tu es le produit ", leur modèle est l’économie de l’attention : retenir l’internaute le plus longtemps possible (pour lui pomper le plus de données possibles sur son comportement). Christa Sommerer et Laurent Mignonneau s’emparent du sujet via une installation ironique : une peinture à l’huile est dotée d’un capteur qui comptabilise le nombre de secondes qu’un visiteur passe à l’observer. Dix secondes d’attention ajoutent un euro à la valeur de l’œuvre d’art. Un long ruban de ticket de caisse additionne les euros en temps réel.