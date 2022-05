L’Œuvre au corps : 6 artistes inspirent 6 chefs à Bruxelles et à Paris

Associer une émotion artistique à une émotion gustative c’est le pari qu’à fait la galerie “La Forest Divonne” installée à St Gilles (Bruxelles) avec le projet “L’Œuvre au corps”.

Leur idée est de créer une rencontre originale entre un artiste en vue et un chef renommé. Par exemple, chez le chef Christophe Hardiquest, au restaurant Bon-Bon (Bruxelles), on verra une installation de Rachel Labastie, une plasticienne française installée chez nous, et on pourra commander un menu spécial Rachel. Pendant ce temps, dans la galerie où elle est exposée, il y aura des dégustations signées Hardiquest. Même échange entre le peintre californien Jeff Kowatch, et le chef de l’excellente Brasserie Bozar, mais aussi entre Nicolas Decloedt, chef du restaurant Humus & Hortense et Tinka Pittoors, artiste plasticienne anversoise.

Multiplication des sensations esthétiques et gastronomiques, jusqu’au 18 juin: voilà un programme qui met l’eau à la bouche !