L'utopie, l'idéal, le rêve comme source d'inspiration

Le 25 juin à 10 h

Le lointain nostalgique et utopique m'est un ami qui se désespère en une inquiétude permanente. La qualité rare des sons inventés par Gidon. Ils font résonner les différents espaces de la " Petite Philharmonie ". Comment les espaces fragmentés de la " Petite Philharmonie " ouvrent de nouveaux horizons aux sons originaux de Gidon : ceux du proche et du lointain, des rencontres, des heurts, du silence, de l'intérieur, de l'extérieur, des conflits qui se chevauchent. (Luigi Nono)

Dirk BROSSE - Back to Utopia. Brussels Philharmonic .

Franz SCHUBERT - Le deuxième mouvement du Quatuor en la mineur. Quatuor Artemis

Max RICHTER - Dream 3 (In the midst of my life) . Max Richter and American Contemporary Music Ensemble . DG.

Alexandre SCRIABINE - La Sonate n°5 en fa dièse majeur opus 30. Andrei Korobeinikov . MIR 061.

Ludwig van BEETHOVEN - L'Allegretto de la Symphonie n°7 en la majeur opus 92. Wiener Philharmoniker sous la direction de Simon Rattle . EMI 5574452 .

Franz LISZT - Les deux derniers mouvements de la Sonate en si mineur S 178 . Daniil Trifonov . DG 4791728.

Kaija SAARIAHO - Des extraits de Sept papillons. Wilhelmina Smith. Ondine 07611195129425 .

Arvo PART - Credo. Hélène Grimaud & l'Orchestre symphonique de la radio suédoise sous la direction d'Esa-Pekka Salonen. DG 471769-2 .

Hildegarde von BINGEN - Karitas, Psaume antiphon pour le Saint-Esprit. Ensemble Mediva. Odradek Records.

Piotr Illitch TCHAÏKOVSKY Le deuxième mouvement du Quatuor n°1 en ré majeur Keller Quartet. Erato 2292 45965 2

Luigi NONO - La lontananza nostalgica utopica futura pour violon et bandes magnétiques. Gidon Kremer . DG 435870 .

Wolfgang Amadeus MOZART Le deuxième mouvement du Concerto n°23 K 488 Alfred Brendel et l'Academy of St-Martin-in-the-fields sous la direction de Neville Marriner Philips

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Maxime ANDRE