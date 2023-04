L’UTMB lance une "politique grossesse" pour soutenir les futures mères

L’UTMB World Séries, société qui organise entre autres l’Ultra-trail du Mont-Blanc, a décidé de "soutenir les futures mères et leur partenaire". Cette "politique grossesse" entre en application dès 2023.



"Cette politique couvre principalement les sujets de report et de priorité d’inscription pour les athlètes enceintes, les athlètes dont la partenaire est enceinte ainsi que les athlètes en procédure d’adoption ou de gestation pour autrui. Cette politique encourage ainsi les coureurs à retrouver les chemins de trail dans un environnement sûr, et dans une période de temps suffisante après la naissance", écrivent les organisateurs de l’UTMB dans un communiqué.



Les ultras – comme de nombreuses épreuves d’endurance – nécessitent énormément de préparation. Mais pour certaines épreuves, il est aussi très difficile d’obtenir un dossard. Une participation à laquelle, il est donc parfois difficile de renoncer sans garantie de pouvoir être sur la ligne de départ par la suite. "La politique prévoit d’accorder aux femmes le remboursement total et un accès prioritaire utilisable dans les cinq ans pour les courses de catégories 50K, 100K et 100M, et dans les deux ans pour les courses de catégorie 20K […] Quant aux partenaires d’une femme enceinte, ainsi que les parents en cours d’adoption ou engagés dans un processus de gestation pour autrui, ils auront le choix entre reporter leur inscription dans un délai de deux ans ou d’être remboursés intégralement".



Avec cette politique, les organisateurs de l’UTMB Wolrd Series veulent "encourager davantage de femmes à faire du sport" et "renforcer son engagement pour l’égalité des chances".