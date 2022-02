L’utilisation des sols est le plus grand ennemi de la biodiversité. Modifiez un espace naturel, et vous verrez littéralement les espèces sauvages se dépeupler.

En vert sur la carte ci-dessous, c’est ce qu’il nous reste de forêts et de zones semi-naturelles. Et 30%, c’est la part des espèces rares, menacées ou que nous avons déjà perdues sur notre territoire. En cause : l’agriculture, la sylviculture ou encore l’urbanisation. Mais prenons du recul, car le problème est global…