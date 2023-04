L'utilisation de pesticides en Europe est toujours trop importante, alerte l’agence environnementale de l’Union européenne

Dans onze États membres, les ventes ont cependant diminué au cours de la période 2011-2020, les baisses les plus fortes étant enregistrées en République tchèque, au Portugal et au Danemark. Alors que la Lettonie et l'Autriche ont enregistré les taux de croissance de ventes les plus élevés, les augmentations totales les plus importantes des volumes vendus ont été enregistrées en Allemagne et en France. Ces deux pays, avec l'Espagne et l'Italie, représentent les volumes les plus vendus pour la plupart des groupes de substances actives et sont également les quatre premiers producteurs agricoles de l'UE.

Selon l'AEE, 83% des sols agricoles testés lors d'une étude réalisée en 2019 contenaient des résidus de pesticides. Pour l'agence européenne, les Vingt-Sept devraient diminuer leur dépendance aux pesticides en adoptant d'autres modèles d'agriculture, tels que l'agroécologie.