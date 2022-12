L’USS Eldridge : quand les États-Unis ont tenté de rendre un navire de guerre invisible

The Philadelphia experiment, film de science-fiction réalisé en 1984 par Stewart Raffil, raconte comment en 1943, l’armée américaine a tenté de rendre ses navires de guerre invisibles, grâce à des expériences sur le magnétisme. Ce film s’inspirerait d’événements réels, selon de nombreux ouvrages et documentaires consacrés au paranormal.

La légende veut que l’US Navy, voulant prendre un avantage stratégique sur ses ennemis, menait pendant la guerre, une opération top secrète, ayant pour nom de code 'projet arc-en-ciel'. L’expérience consistait à équiper un destroyer de 90 mètres de long et de 1.240 tonnes, le USS Eldridge, avec des génératrices ultrapuissantes, des câbles, des bobines etc. Le but était de créer un champ magnétique tellement gigantesque, qu’il aurait enveloppé le bateau et l’aurait rendu invisible. L’expérience aurait eu lieu le 23 octobre 1943 dans le port de Philadelphie. Mais rien ne se serait passé comme prévu : en plus de devenir complètement invisible, le USS Eldridge se serait téléporté à 600 kilomètres, à Norfolk en Virginie, avant de réapparaître à Philadelphie. Les conséquences pour l’équipage ont été terribles : certains marins ont disparu, d’autres auraient pris feu et le reste aurait perdu la raison.

Hélas, il n’existe aucun témoin, ni aucune preuve concrète de l’existence de cette incroyable expérience de Philadelphie. L’USS Eldridge a bien existé, mais n’a jamais appareillé à Philadelphie, que ce soit en 1943 ou n’importe quand… Explications dans la vidéo ci-dessus.