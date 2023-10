L'usine Mithra de Flémalle sera-t-elle bientôt à vendre?

Les derniers résultats du groupe pharmaceutique font en tout cas craindre le pire. Cette usine de Flémalle, elle s'appelle le CDMO. Elle avait bénéficié de 20 millions d'euros d'argent public au moment de sa construction. Mais ses derniers résultats sont décevants. Le dernier bilan affiche une perte nette de 50 millions d'euros. Pour dégager du cash, le nouveau patron de Mithra envisage de vendre l'usine de Flémalle.

Une perte nette de 50 millions d'euros

Cette usine, le CDMO, avait coûté 75 millions d'euros, dont 20 millions de fonds publics de Meusinvest et de la SRIW. Le patron de Mithra, David Horn Solomon nous a répondu étudier toutes les options possibles pour dégager les moyens nécessaires. Une des options, c'est de valoriser - de vendre - l'usine de Flémalle.

Parce qu'il faut savoir que l’essentiel de la production de Mithra s’effectue déjà ailleurs- notamment en Allemagne. Le CDMO travaille aujourd’hui surtout pour d'autres entreprises. Voilà pourquoi vendre l'usine aurait une certaine logique.

Qu'en pensent les fonds publics?

L'idée de vendre cette usine qui a été financée par des fonds publics, ce n'est pas anodin. Qu'en pensent les fonds publics justement? Noshaq, qui s'appelait Meusinvest auparavant, reste calme: on a revendu des parts pour vingt millions. On a grosso modo récupéré nos billes. Du côté de la SRIW, qui a prêté quatorze millions et qui est maintenant Wallonie Entreprendre, tout ce qui permet à l'emploi de perdurer est bon.

Reste le côté syndical. Prudentissime. On voit bien le flou, mais on ne veut pas ajouter de l'inquiétude en commentant ce qui se passe chez Mithra.