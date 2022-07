L’usine Ferrero d’Arlon sera à nouveau complètement opérationnelle fin juillet

Le site avait été fermé pendant trois mois après la découverte de la bactérie salmonelle dans la chaîne de production de produits chocolatés de la gamme Kinder. La presse a été enfin conviée à visiter les installations dans le cadre de leur redémarrage. La période de fermeture a en effet été mise à profit pour nettoyer l’ensemble des installations. Un millier de pièces et près de 300 mètres de tuyaux ont ainsi été démontés, désinfectés et remontés. Les cuves sur le filtre de laquelle la cause de la contamination avait été détectée et sa tuyauterie ont quant à elles été carrément remplacées par de nouveaux éléments, de plus grande capacité.