L'usine d'embouteillage de Chaudfontaine fête ses 100 ans

Il y a 100 ans, l'eau de source de Chaudfontaine était mise en bouteille pour la première fois. En un siècle, les normes de production ont bien changé. Et on est bien loin de l'Hôtel des Bains où tout a commencé. Désormais, l'usine emploie 150 personnes, et 100.000 bouteilles sortent des lignes de production chaque heure.

Concernant l'avenir, les préoccupations principales du site d'embouteillage sont doubles: conserver l'aspect familial de l'entreprise, et faire encore plus d'efforts concernant l'environnement.

