L’usage du vélo sur les trajets domicile-travail augmente mais des freins persistent

L’usage du vélo pour les trajets domicile-travail connaît une croissance continue depuis plusieurs décennies. Mais des freins persistent, certains sont du ressort des autorités mais d’autres peuvent être dépassés par le travail des employeurs, ressort-il d’un avis rendu par le Conseil central de l’Economie (CCE) et le Conseil national du Travail (CNT).

L’an dernier, 631.604 employés (soit environ 15% des salariés en Belgique) ont bénéficié d’une indemnité vélo pour un total de 107 millions d’euros. Sur cinq ans, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 55%. Cependant, "étant donné qu’environ trois travailleurs sur 10 habitent à moins de 5 kilomètres à vol d’oiseau de leur lieu de travail, il semble toutefois qu’il y ait encore de la marge pour accroître l’usage du vélo", notent le CCE et le CNT.

Il ressort de leur avis que les employeurs ont peu d’emprise sur plusieurs obstacles à l’usage du vélo comme l’insécurité routière, la distance importante entre domicile et lieu de travail ou encore la météo défavorable. Cependant, le CCE et le CNT relèvent que les employeurs ont tout de même un rôle à jouer.

"Octroyer une indemnité pour les trajets à vélo ne suffit pas à garantir l’usage du vélo dans le cadre des déplacements domicile-travail. Il est important de combiner cette mesure à la mise en place d’infrastructures spécifiques pour le vélo, telles que des places de parking vélo en suffisance, et la mise à disposition de vestiaires et de douches." Les employeurs peuvent également mieux communiquer sur les mesures existantes et sensibiliser les travailleurs au sujet, notent-ils.