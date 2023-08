L’usage du marc de café au jardin : une seconde vie bien utile

Riche en azote et en sels minéraux, c’est un engrais efficace qui se décompose lentement et permet donc de nourrir les plantes durant un certain temps.

Après avoir bu son café, on peut ainsi ajouter le marc aux plantes en pot, d’intérieur ou de terrasse qui ont souvent besoin d’un petit stimulant. Avantage non négligeable, le marc de café sent bon !

En arrosage :

Videz dans votre arrosoir le résidu de votre filtre et ajoutez-y l’équivalent d’un bol d’eau froide. Arrosez vos potées.

En surfaçage :