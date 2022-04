L’US Space Command confirme qu’une météorite interstellaire a frappé la Terre en 2014

Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, au-dessus de la Papouasie-Nouvelle Guinée, une boule de feu a été repérée par des astronomes mais personne ne savait officiellement ce qu’elle était jusqu’à aujourd’hui : il s’agit effectivement d’un objet interstellaire.

La découverte, en 2017, de la roche spatiale extrasolaire Oumuamua n’était pas le premier objet interstellaire qui s’approchait de la Terre puisque l’on sait maintenant que notre planète a été frappée par un météore d’un autre système solaire en 2014. La météorite de 45 cm de diamètre a pris feu en entrant en collision avec notre atmosphère et s’est écrasée ensuite dans l’océan près de la Papouasie-Nouvelle Guinée.

Deux scientifiques, l’astrophysicien théorique de Harvard Amir Siraj et son mentor Abraham Loeb, s’étaient dit à l’époque que c’était une possibilité et avaient même rédigé un article sur le sujet qui devait être révisé par des pairs. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver des infos sur cet objet géocroiseur surveillé par la Nasa car certains des capteurs utilisés le sont également par l’armée américaine pour suivre une activité nucléaire potentielle, comme l’explique The Independant.

Ils ont donc rédigé un article qui n’a pas trouvé publication pendant des années car le secret et la bureaucratie autour de cet objet étaient tels qu’ils ne sont pas parvenus à le faire valider, raconte Inverse. Cependant, le document est tombé, en 2019, dans la boîte mail de Joel Mozer, scientifique en chef du Space Operations Command de l’US Space Force. Permettant la publication dans The Astrophysical journal Letter de leur article décrivant ce à quoi ils ont assisté.

Ce n’est qu’aujourd’hui qu’il y a confirmation officielle de l’existence de cet objet géocroiseur interstellaire et de son explosion sur Terre. Le Commandement spatial américain a en effet confirmé la découverte dans une note de service récemment partagée sur les réseaux sociaux.