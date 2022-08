L’US Open dévoile son affiche… sans Novak Djokovic

L’US Open vient de lancer sa campagne médiatique sur les réseaux sociaux. L’affiche 2022 met en lumière Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Nick Kyrgios, chez les messieurs. On retrouve également Iga Swiatek, Emma Raducanu, Naomi Osaka et Serena Williams chez les dames.

Une affiche sur laquelle Novak Djokovic brille… par son absence. Battu en finale de l’US Open en 2021 par Daniil Medvedev, le Serbe ne fait pas partie de la campagne de promotion. À deux jours du tirage au sort, on imagine mal, voir le triple vainqueur de l’épreuve débarquer en dernière minute, avec une autorisation de pouvoir fouler le sol américain, sans certificat de vaccination.