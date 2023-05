L’URSS se retirait de l’Afghanistan il y a 35 ans : ces deux leçons que Poutine n’a pas retenues pour l’Ukraine

Le 15 mai est une date doublement symbolique dans l’histoire de la Russie. Une date même à double facette, au discours paradoxalement triomphant, qui peut être représentée par deux ponts. À 30 ans d’intervalle, après le retrait annoncé de ses troupes de l’Afghanistan, notamment par le pont de l’Amitié, elle inaugurait le pont de Crimée. Franchir le Rubicon signe l’entame d’un conflit douloureux… et son retrait sonne le glas des intentions belliqueuses de l’envahisseur.

15 mai 1988, sur Antenne 2, le présentateur de l’époque Henri Sannier annonce le début du retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan que le Kremlin essaie tant bien que mal de présenter sous son meilleur jour, alors que la réalité n’est guère glorieuse : "Une retraite en fanfare qui masque mal les revers subis ces derniers temps par l’armée soviétique depuis pratiquement neuf ans. Aux yeux du monde, les dirigeants soviétiques ont donc transformé la défaite en victoire".

30 ans plus tard, le 15 mai 2018, un autre événement bouleverse le Kremlin. Mais il concerne non plus l’Union soviétique, elle a disparu entre-temps, mais la Russie de Vladimir Poutine qui ce jour-là inaugurait en grande pompe le pont de Crimée, un ouvrage d’art de 18 kilomètres qui relie la péninsule de Crimée au reste de la Russie en traversant le détroit de Kertch, entre la Mer d’Azov et la Mer noire. C’était il y a tout juste cinq ans et Vladimir Poutine savourait cet instant : "À plusieurs moments de l’Histoire, même sous les tsars, les gens rêvaient que ce pont soit construit. Ils ont essayé à nouveau en 1930, 1940, 1950. Enfin, grâce à votre travail, votre talent, ce projet, ce miracle, a eu lieu".