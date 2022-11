L’urgence climatique c’est aussi l’affaire des artistes !

Nous y sommes !

Le spectacle : "A play for the living in a time of extinction" ne dit pas autre chose !

Il s’inscrit dans un projet européen mené par une dizaine de théâtres dont celui de Liège pour des spectacles moins énergivores et plus " durables ".

Le texte est d’une auteure new-yorkaise, la metteuse en scène est anglaise mais le spectacle va être monté en Europe par des troupes locales. A Liège c’est le Collectif Mensuel https://www.collectifmensuel.be connu pour ses spectacles multimédia pleins d’humour et de surprises qui le proposait. Leur auteur associé, Nicolas Ancion a traduit et adapté le texte qui retrace l’histoire de notre planète depuis le commencement au travers de ses différentes périodes d’extinction de masse causées par les glaciations et réchauffements successifs jusqu’à la sixième, celle d’aujourd’hui.

Tout cela est porté par une scénographie inventive, pleine de solutions basse énergie : des musiciens qui jouent sans micros, des cyclistes qui rechargent les batteries et deviennent danseurs à la fin du spectacle, un éclairage léger et même le bon vieux rétroprojecteur est sorti du placard pour des projections alternatives.

L’humour était au rendez-vous mais aussi la vie frissonnante malgré la gravité.

Je ne me souviens pas qu’un spectacle m’ait autant bouleversée. Ce texte tellement poétique porté par une comédienne qui le rendait si évident m’a arraché des larmes. Ce n’était pas tant la disparition de la salamandre trucmuche, de l’horrible grenouille plate ou de la petite chauve-souris… Je pensais à mes enfants et au monde qu’il leur reste…

Et soudain pour moi c’était une évidence. C’est avec cette émotion qu’il faut parler d’urgence climatique, loin des sermons moralisateurs et des démonstrations scientifiques. Et qu’en même temps les solutions s’inventent, envisageables et consenties !

Et ça, c’est le job des artistes !

Greta Thunberg ne nous mobilise pas tant par ce qu’elle dit que par le simple fait qu’elle se bouge !