L'Urban Clash, la première ligue de Battle Rap à Namur

Il existe depuis quelques années différents événements ou projets autour de l'art du MC'ing mais surtout ce qu'on appelle le Battle MC. La Belgique n'a jamais été en rade de ce genre de soirées puisque dès la fin des années 90 et au début des années 2000, les fameux Battle MC ont permis à de nombreux rappeurs de se faire connaître et de prendre leur place dans le paysage du "Game".

Ce nouveau format de défis entre les MC's mettant en avant l'écriture et souvent l'humour a pris une place importante sur les réseaux grâce à des ligues telles que Rap Contenders ou Word up!

De nombreux acteurs belges n'ont pas attendu que ces ligues s'exportent chez nous et ont créé leur propre organisation comme l'ABBC, le CASH CLASH, le BXR, le PUNCHSTATION ... et on ne peut que se réjouir de l'apparition d'un nouveau concours dans le paysage des MC's : L'URBAN CLASH !

L'événement se déroulera dans une petite salle aux abords de Namur appelée "La Casserole" (rue Moulin Lavigne 18B), dans un environnement plutôt urbain & industriel en date du Samedi 4 Juin 2022.

Il y aura bien 18 MC's (8 français et 10 belges) pour un total de 9 battles/Clash. Une soirée à ne pas manquer si tu es fan de la rime, du verbe et de l'art du MC'ing !