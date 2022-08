L’upcycling : une autre revalorisation de nos déchets

En Europe moins d’un détritus sur trois est recyclé, le reste est soit composté, soit incinéré, soit mis en décharge. Si certains considèrent les déchets comme des objets en fin de vie, d’autres y voient là une matière première qui ne demande qu’à être transformée. Un concept de recyclage amélioré nommé “upcycling”.

En 1994, Reiner Pilz, un ex-ingénieur allemand reconverti dans l’architecture, tient ces propos dans une interview pour le journal Salvio in Germany : " Nous parlons de la prochaine directive européenne sur les déchets. Le recyclage ? J’appelle cela le " Downcycling ". On fracasse des briques, on fracasse tout. Ce dont nous avons besoin, c’est l’" Upcycling " pour ajouter de la valeur à des produits usagés, pas leur en donner moins ". Première personne à évoquer le mot " upcycling ", Reiner Pilz lance une idée qui continuera d’exister à travers l’ouvrage " Cradle to Cradle : Remaking the Way We Make Things " (traduction française : " Du Berceau au Berceau : Créer et Recycler à l’Infini ") publié en 2002 et co-écrit par l’américain William McDonough et l’allemand Michael Braungart (North Point Press, New York).