"L’upcycling", quand le recyclage prend de la valeur

Certains produits ne sont pas accessibles à tous. Ces dernières années, même des marques de luxe se sont engagées dans la mode responsable, Louis Vuitton, Armani et Maison Margiela entre autres. De plus en plus de personnes se prêtent au jeu. Il n’est cependant pas obligatoire de dépenser de grosses sommes pour posséder des vêtements upcyclés. Il existe des marques qui proposent de l’upcycling à des prix plus abordables.

En Belgique, Méson Brussels est l’une d’entre elles. Située à Bruxelles, la marque existe depuis septembre 2020 et est un projet mené par Annabelle et Thaïs, deux jeunes Belges. Pour conscientiser les clients d’un achat durable et responsable, les deux créatrices proposent des produits confectionnés à partir de restes de textiles récupérés auprès d’entreprises belges. On retrouve principalement du lin recyclé de draps de lit, des chemins de table et même des nappes. Les prix sont relativement accessibles. Plusieurs types de vêtements sont proposés tels que des hauts (75€-110€), des ensembles (+-200€) et même des accessoires (59€-175€).