L'upcycling au Royaume-Uni : cosmétiques, vêtements et meubles à partir de déchets.

Chaque jour, Drew Wright se rend à vélo dans 25 salons de thé et "coffee shops" à travers Londres afin de collecter pour le compte d'Upcircle une centaine de kilos de marc de café qui finirait, sans cela, à la décharge.

La société créée il y a six ans par Anna Brightman et son frère Will fabrique des produits de beauté à partir de déchets de café, infusions de camomille, poudre de noyaux d'olives, entre autres. Le duo démarrait alors des carrières de cadres dans des multinationales mais, explique Anna, "je voulais faire quelque chose qui soit plus proche de mes aspirations".

"Mon frère a eu l'idée d'Upcircle en demandant par simple curiosité dans le café où il allait tous les jours ce qu'ils faisaient de tout ce marc de café. Il a été stupéfait d'apprendre que tout allait à la décharge et qu'en plus, il fallait payer pour." Depuis, Anna et Will se sont fait un nom comme "les frère et sœur un peu fous qui sillonnent Londres pour récupérer du marc de café".

"Les gens ont commencé à nous contacter à propos de toutes sortes de résidus."

"Nous travaillons à présent avec 15 ingrédients" dont l'eau résultant de la fabrication de concentrés de jus de fruits, des bouquets défraîchis jetées par les fleuristes ou des restes de décoctions d'épices. Ils paient pour récupérer certains ingrédients mais pas le café par exemple, même si la logistique pour le collecter est complexe et en soi coûteuse.

500.000 tonnes de marc de café sont jetées dans les décharges britanniques chaque année et Upcircle se targue d'en avoir recyclé 400 tonnes à ce jour. Anna Brightman admet que lorsque son frère et elle ont demandé conseil à des vétérans de l'industrie cosmétique, la réponse fut que beauté et déchets ne pouvaient rimer...