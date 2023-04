L'Université du troisième âge de Liège cherche de nouveaux "étudiants". Ils ont entre 50 et... 94 ans !

A Liège, l'Université du troisième âge recherche de nouveaux participants pour sa prochaine rentrée. Installée à Jupille depuis près d'un quart de siècle, elle compte actuellement 3000 membres, âgés entre 50... et 94 ans. Ils peuvent y suivre toute une série de cours: histoire, langues, informatique, et même du bridge: "C'est un challenge qu'on relève ici en famille puisque je joue avec mon épouse, donc c'est l'occasion de passer un moment ensemble, l'occasion aussi de retrouver d'autres personnes. Il y a un aspect social non négligeable" précise Jacques, 71 ans. "Ca aide à maintenir son esprit en bon état, sa mémoire, tout en s'amusant. Le but n'est pas de plumer ses voisins car on ne joue pas pour de l'argent (rires)" renchérit Marie-Aimée, 78 ans.

Si l'Université du troisième âge cherche de nouveaux membres, c'est qu'elle en a perdu beaucoup ces dernières années. "En 2018, nous étions plus de 4000 participants, mais en raison des craintes liées au Covid et au risque de délocalisation de l'Université du troisième âge (la ville voulait récupérer le bâtiment, idée finalement abandonnée), nous avons perdu un millier de membres", regrette Philippe Mathieu, président de cette asbl.

Dans un climat désormais plus apaisé, l'Université du troisième âge organise une journées portes-ouvertes le 21 avril prochain.