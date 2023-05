L’université de Manchester pense qu’une intelligence alien pourrait nous détecter dans la galaxie

Cependant, l’étude souligne que la plupart des civilisations extraterrestres (si tant est qu’elles existent) devraient avoir des systèmes de réception bien plus sensibles que les nôtres. De plus, l’humanité va utiliser de plus en plus des systèmes à large bande qui sont bien plus puissants. Dans ces conditions, "la détectabilité des humains par rapport aux autres êtres intelligents deviendra de plus en plus probable".

"Les estimations actuelles suggèrent que nous aurons plus de cent mille satellites en orbite terrestre basse et au-delà avant la fin de la décennie. La Terre est déjà anormalement brillante dans la partie radio du spectre ; si la tendance se poursuit, nous pourrions devenir facilement détectables par toute civilisation avancée dotée de la bonne technologie", s’inquiète dans un communiqué le professeur Mike Garrett, chef d’équipe du projet et directeur du Jodrell Bank Center for Astrophysics à l’Université de Manchester.

Dans le futur, les équipes voudraient analyser l’impact d’autres contributeurs à la signature de fuite radio de la Terre, comme les puissants radars civils et militaires, les nouveaux systèmes de diffusion numérique, les réseaux Wi-Fi, ou encore l’essaim de satellites maintenant être lancé en orbite terrestre basse, comme le système Starlink d’Elon Musk.

