L'Université de Liège propose un cours en ligne gratuit pour percer le mystère des hiéroglyphes

Qui n'a pas un jour rêvé de savoir lire les hiéroglyphes égyptiens ? C'est désormais accessible à tous, dès cette semaine, via un cours en ligne gratuit - un MOOC dans le jargon informatique - proposé par l'Université de Liège en partenariat avec l'Institut Français d'Archéologie Orientale.

"Cette langue égyptienne apparait toujours à beaucoup de monde comme teintée de mystère, avec une écriture très difficile et incroyablement complexe", reconnaît Stéphane Polis, professeur d'égyptologie à l'Université de Liège, maître de recherche au FNRS et coordinateur de cette formation en ligne. "Je me suis dit que 200 ans après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, il était opportun de présenter un cours qui montrait que cette écriture pouvait être accessible et se lire presque comme les nôtres. On voit qu'entre les hiéroglyphes et les émojis par exemple, il y a plein d'éléments qui peuvent être comparables. Aujourd'hui, dans notre communication électronique, on a par ailleurs aussi introduit des mots et des signes qui fonctionnent différemment de notre alphabet. Ceux qui iront au bout des 10 modules de cette formation seront capables de lire à peu près tous les principaux signes de la langue égyptienne."

Déjà 4500 inscriptions, même depuis l'Australie !

Preuve de l'engouement pour la langue des pharaons, 4500 personnes se sont déjà inscrites à ces cours en ligne, certaines depuis le Maghreb et même depuis l'Australie ! Voilà de quoi aussi assurer une belle visibilité internationale à l'Université de Liège.

