L’Université de Liège porte plainte pour fraude à l'inscription

L'ULiège a décidé de porter plainte contre cinq personnes suspectées d'avoir produit de faux documents pour permettre l’inscription d’étudiants camerounais. C'est ce que révèle le journal Le Soir. Au moins 45 dossiers falsifiés ont pu être identifiés par l’Université de Liège.

Il faut le savoir, pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur belge, un étudiant hors Union Européenne doit fournir ses documents d’identité, ses diplômes, et avoir un garant qui doit disposer de revenus suffisants pour financer son année d’études en Belgique.

Des attestations bancaires et des relevés de notes falsifiés

Mais des intermédiaires peu scrupuleux proposent aujourd’hui des combines pour contourner la loi, comme l'explique Laurence Degeimbre, directrice des inscriptions et des admissions à l'Université de Liège: "On a constaté que dans les garants qui proposaient leurs services aux étudiants, on avait de temps en temps des personnes assez mal intentionnées qui, moyennant rémunération, s'arrangeaient pour que le dossier de l'étudiant colle aux critères de l'Université, et donc n'hésitaient pas à falsifier des relevés de notes. On a eu aussi des falsifications d'attestations bancaires."

L'ULiège a donc porté plainte en Justice. "On a repéré quelques intermédiaires qui étaient intervenus pour 93 dossiers au total. Pour ces intermédiaires-là, l'Université a pris la décision de porter plainte, de se constituer partie civile pour éviter que d'autres étudiants soient victimes de leurs agissements" précise la directrice des inscriptions.

L’Université de Liège a également contacté l’ambassade du Cameroun en Belgique pour l'informer de ces fraudes à répétition.