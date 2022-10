L'Université de Liège envisage le retour au centre-ville des facultés de Droit et de Sciences Sociales

L’Université de Liège envisage le retour en ville de 3000 étudiants. Ceux des Facultés de Droit et de Sciences Sociales, qui sont principalement ancrés au Sart Tilman.

Le projet n'est pas neuf, mais selon le journal La Meuse, il devient plus concret. Le rectorat confirme en effet que depuis plusieurs mois, l’Université de Liège étudie la faisabilité d’un retour de ces deux facultés au centre-ville. Ce qui permettrait de regrouper à Liège toutes les facultés liées aux activités humaines, et au Sart Tilman, celles dirigées vers les sciences, les techniques et la santé.

Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université est de plus en plus à l’étroit au Sart Tilman, le nombre d'étudiants augmente d'année en année, ce qui oblige l'ULiège à louer des locaux ailleurs, notamment dans le parc scientifique ou au Val Benoît. L’espace libéré par les facultés de Droit et de Sciences Sociales permettrait de ne plus devoir payer ces loyers.

Trois sites ont déjà été visités

Reste à trouver des locaux en ville pour accueillir ces 3000 étudiants. Le rectorat confirme avoir déjà visité trois sites: les étages de bureaux au-dessus de l’ING, place de l’Opéra, que les services provinciaux vont bientôt quitter. Avantage: ils sont juste à côté des amphithéâtres de l'Université galerie Opéra. L'ULiège lorgne également du côté du Palais des Congrès et de l'ancienne bibliothèque des Chiroux qui va déménager à Bavière.

Se pose aussi le problème du financement de ce vaste déménagement. Ce qui est certain, c'est que l’Université n’a pas les moyens de l'assumer seule. Elle compte sur le prochain plan de refinancement des universités, mais aussi sur le plan de relance wallon des grandes villes pour financer, dans les prochaines années, ce déménagement XXL.