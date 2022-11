L’université d’Oxford se prête au jeu des prédictions… et envoie la Belgique en finale de la Coupe du monde

Après plus de quatre ans d’attente, la Coupe du monde est de retour ! Si le Qatar et l’Equateur donneront le coup d’envoi du Mondial ce dimanche sur le coup de 17h, la prestigieuse université d’Oxford a vu un peu plus loin puisqu’elle s’est prêtée au jeu des prédictions. Un pronostic plutôt favorable pour la Belgique, qui ne s’inclinerait qu’en finale face au Brésil.

Pour y parvenir, l’université britannique "a simulé les phases de groupe un million de fois et a retenu les résultats les plus courants. Ensuite, l’algorithme a simulé chaque match à élimination directe 100 000 fois". Côté Diables, les hommes de Roberto Martinez finiraient ainsi à la première place du groupe F avant de sortir respectivement l’Allemagne, le Portugal de Cristiano Ronaldo, la France (pour un remake des demi-finales en Russie) avant de frôler la gloire en finale face à la bande à Neymar. Toujours selon Oxford, la Seleção aurait 61,3% de chances de l’emporter.

Une prédiction réussie par la prestigieuse université ? Réponse dans quelques semaines….