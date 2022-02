L'Université d'Anvers décerne le titre de docteur honoris causa aux fondateurs de BioNTech

L'Université d'Anvers va décerner le titre de docteur honoris causa aux chercheurs turcos-allemands Uğur Şahin et Özlem Türeci pour leurs travaux autour de la technologie de l'ARN messager, qui entre notamment dans la composition de certains vaccins contre le Covid-19, a-t-elle annoncé lundi.

Les deux scientifiques ont été sélectionnés par la Faculté de médecine et sciences de la santé. Le couple, à la tête de l'entreprise allemande de biotechnologie BioNTech, est à l'origine du vaccin contre le Covid-19 développé en collaboration avec Pfizer.

Les artistes Anne-Mie Van Kerckhoven et Paul Van Hoeydonck se verront également décerner le titre de docteur honoris causa, tout comme l'ingénieur autrichien Helmut Rechberger, la juriste américaine Patricia J. Williams et la sociologue canadienne Michèle Lamont.

La remise des titres se déroulera les 29, 30 et 31 mars et sera divisée en six cérémonies, en raison du contexte sanitaire. Les nouveaux docteurs honoris cause donneront des masterclass lors des cérémonies et elles pourront être suivies en direct via internet.