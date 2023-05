"L’Universel c’est le Local moins les Murs" : un spectacle théâtral, musical et photographique autour de Miguel Torga, gagnez deux places !

C’est à la Tricoterie que l’ensemble Torga vous présentera le spectacle L’Univers c’est le local moins les Murs. Un spectacle construit autour de l’œuvre de Miguel Torga, poète, humaniste et médecin portugais.

A travers ses contes parfois coquins, ses angoisses poétiques, et 60 ans de " journal ", il pose sur lui-même et sur le monde un regard impitoyable. Une œuvre gigantesque et dérangeante sans cesse censurée avant la révolution des œillets de 1974.

Une création qui enjambe les genres pour atteindre tous les registres de l’émotion.

Infos : Ensemble Torga : L’Universel c’est le local moins les […] – La Tricoterie – Fabrique de liens

Le 19 mai à 20h30, gagnez deux places !