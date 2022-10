L’univers des cristaux à l’Abbaye de Villers-la-Ville

Alexandrite, améthyste, fluorite, malachite, démantoïde, lapis-lazuli… Tant de noms surprenants pour désigner les pierres, gemmes, cristaux qui composent notre planète ou ornent nos bijoux. Si certains leur associent des vertus guérisseuses, d’autres s’émerveillent simplement devant cette curiosité de la nature. Et ça tombe bien, les cristaux s’exposent en très grand jusqu’au 6 novembre ! Dans une nouvelle exposition les jardins de l’Abbaye de Villers-la-Ville accueillent des photos prises en macrophotographie de la gemmologue et diamantaire Chloé Sarasola, qui accompagnée du photographe Christian Hagen et de leur petite fille Cara a arpenté le globe à la découverte de pierres précieuses et fines. Les grands formats dévoilent le cœur de ces pierres, issues de l’eau et du feu, de la chaleur et de l’humidité, des profondeurs abyssales des océans comme de la fournaise des volcans.

La galerie est aussi une occasion d’en découvrir plus sur les pouvoirs médicinaux qu’on accorde aux pierres grâce à des panneaux didactiques sur leur utilisation dans la médecine du Moyen-Age. Au 12e siècle, la célèbre abbesse et guérisseuse sainte Hildegarde de Bingen décrit les propriétés médicinales de certaines pierres. L’émeraude par exemple était recommandée en cas de crise d’épilepsie. Aujourd’hui, de nombreuses personnes se passionnent à nouveau pour les minéraux.