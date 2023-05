Aujourd’hui, l’unité a une opportunité unique de disposer " pour de bon " d’un local à proximité du bois didactique de Courrière. Et ce, grâce à la mise à disposition d’une parcelle communale aménagée par la commune d’Assesse et au don de modules préfabriqués par l’École Libre Saint Martin d’Assesse. Cependant, afin de concrétiser ce projet, l’unité doit prendre en charge le transport, l’installation, le réassemblage et l’étanchéité des modules et donc récolter la somme de 30.000 € pour le 1er juin 2023.

Le 1er avril dernier, l’Unité des Scouts de Courrière a lancé sa campagne de récolte de fonds en vue de réunir la somme.

Après 32 jours, la cagnotte vient d’atteindre les 20.000€. Ce qui est déjà une belle victoire. Il leur en reste 28 pour convaincre le plus grand nombre d’adhérer au projet.

Ecoutez Valentine Evrard, invitée de Namur Matin ce lundi.