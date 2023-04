L'Unishow met en lumière des nouveaux talents et invite GRAYA pour marquer le coup !

Tu as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ces dernières semaines les informations à propos de L'Unishow qui se déroulera dans un premier temps le Vendredi 28 avril 2023 à Liège (Grâce-Hollogne).

Cet événement a pour but de mettre en lumière des nouveaux artistes et pour ce faire, un appel à candidature a été lancé sur les réseaux depuis le 17 mars. Les candidats ont eu 1 semaine et demi pour enregistrer un freestyle sur une instrumentale de Zano Beats (Beatmaker hollandais ayant travaillé en autre pour Jul, Youssoupha, Black M ...).

En date du 5 avril, les organisateurs ont pu sélectionner 9 candidats sur 18 et c'est ainsi qu'entre le 5 & le 17 avril, une course effrénée aux likes a été mise en place.

Les 3 gagnants sont à présent connus et ces derniers pourront se produire sur la scène de l'Escale à Liège, en première partie de Graya, ce 28 avril 2023.

Les gagnants:

Lucvs : + de 11k de vue et près de 700 j'aimes

Herzer et Natch : + de 20k et près de 800 j'aimes

Don Fuego : + de 21k de j'aimes et 812 likes

Lors de ce concert du 28 avril, les deux finalistes sortants devront créer un titre en studio avec un Beatmaker certifié, pour ensuite sortir la production sur toutes le plateformes tandis que le grand gagnant remportera un deal avec 642records d'une valeur de 5000 euros et une scène devant 20 000 personnes lors de l'Unifestival à Liège en Octobre.

Une soirée entre découverte et concerts à ne pas manquer sachant que GRAYA sera la tête d'affiche de cet événement.