L’unique partition autographe de la version orchestrée de la Messe à trois voix de César Franck acquise par la KBR

Ce manuscrit est remarquable car il offre la version orchestrée inédite de l’O Salutaris auquel, du vivant-même de Franck, on a substitué le célèbre Panis angelicus.

Marie Cornaz, responsable de la Section de la Musique de KBR.

Il s’agit donc d’une acquisition exceptionnelle dont peut s’enorgueillir le département Musique de la KBR, qui accueille déjà plusieurs autographes musicaux de Franck, comprenant des mélodies et cantates, l’oratorio Ruth, le Trio concertant, le Quatuor, Prélude, aria et final, ou encore les Pièces pour harmonium.

Vous êtes curieux et vous désirez découvrir plus en détail le manuscrit ? Feuilletez-le via le catalogue en ligne de KBR.