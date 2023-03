L’Unioniste Loïc Lapoussin, écarté de la sélection de Madagascar, pour "comportement inapproprié"

L’équipe nationale malgache n’ira pas à la Coupe d’Afrique des Nations. Madagascar a perdu ses dernières chances ce lundi après sa défaite 2-0 en République centrafricaine.

Une absence s’est fait remarquer hier soir, celle de Loïc Lapoussin. L’ailier gauche unioniste a fêté ses 27 ans loin de la sélection malgache. Il n’était ni sur le banc, ni dans le noyau dirigé par le français Nicolas Dupuis… alors que vendredi dernier il était bien présent au coup d’envoi du match aller perdu 0-3 à domicile.

Le coach français a annoncé la nouvelle sur facebook : "Trois de nos joueurs cadres ne soient pas avec nous. Les absences de Datsiry, Loïc et Sylvio m’attristent et vont nous pénaliser. L’un pour motif médical et les deux autres pour comportement inadapté que je ne cautionne en aucun cas, ils ne seront pas sur le terrain".

On en connait pas la raison exacte de cette mise à l'écart.