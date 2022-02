L'Union Wallonne des Entreprises se réjouit de la fin du télétravail obligatoire

Suite à l'annonce de la fin du télétravail obligatoire, l'Union Wallonne des Entreprises s'est exprimé pour se réjouir de cette mesuire.

"Depuis le début de la crise, les entreprises ont en effet respecté les décisions des autorités mais aussi - et c’est le plus important- elles se sont montrées soucieuses et respectueuses de la santé de leur personnel, affirme-t-elle par communiqué. Cette décision du Codeco ne va donc certainement pas provoquer un relâchement de leurs efforts et de leur vigilance, bien au contraire, notamment dans le cadre du guide sanitaire, largement respecté depuis le début et qui continuera de l’être."

Pour Olivier de Wasseige, directeur général de l'UWE, " La suppression du télétravail rend aux entreprises la responsabilité de s’organiser au mieux pour réaliser les meilleurs équilibres entre leurs objectifs, ceux de leur personnel et ceux de la société toute entière. Elle leur permettra un meilleur fonctionnement vu que toutes les tâches ne pouvaient pas être réalisées en télétravail. C’est aussi un soulagement pour de nombreux collaborateurs, qui souffraient de cette barrière physique devenue injustifiée, contreproductive et démoralisante."