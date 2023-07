L’Union se montre réaliste : "Grandir si rapidement a un point négatif : perdre nos entraîneurs et certains joueurs"

Après l’intronisation d’Alexander Blessin comme nouvel entraîneur de l’Union, Philippe Bormans, CEO du club, a expliqué la décision prise au micro de Charles-Emmanuel de Wasseige.

Le dirigeant a d’abord expliqué qu’il ne fallait pas trop se projeter pour l’instant. "Il faut donner le temps à Blessin de voir, de connaître l’équipe et on verra après pour les objectifs. Le mercato dure encore deux mois, donc d’autres joueurs vont venir et partir. C’est important de voir une progression. Quand on regarde comment Blessin parle aux joueurs, c’est quelqu’un d’aimable donc cela va fonctionner avec les supporters. C’est un changement de cycle, il faut donner la chance aux joueurs, ne pas trop regarder le classement mais se concentrer sur la progression du jeu et des joueurs. Je pense qu’on va s’amuser."

Il en a également profité pour évoquer le départ de Karel Geraerts après seulement une saison. "Le fait qu’on grandisse si rapidement a un point négatif : le fait qu’on ne puisse pas garder nos entraîneurs ou certains joueurs. C’est bien qu’ils puissent progresser mais nous devons protéger le projet. C’est dommage qu’on n’ait pas pu trouver un accord avec Karel car c’est quelqu’un de super positif qui aura une grande carrière comme coach mais c’est la réalité du foot. Il y avait des intérêts mais c’est comme cela quand tu travailles bien. On n’a rien à dire de mauvais sur lui après quatre ans ensemble."