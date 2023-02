L'Union satisfaite après une "discussion constructive" avec la commune au sujet du nouveau stade

L'Union Saint-Gilloise commence à se sentir un peu à l'étroit au Parc Duden. Et comme le Stade Joseph Mariën ne peut pas être agrandi, l'USG prépare son déménagement. L'idée d'un nouveau stade, situé sur le site de Bempt, est bien avancée. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec la présentation du projet au conseil communal de Forest.



"Nous sommes satisfaits du déroulement de la présentation et nous avons pu répondre clairement à toutes les questions des conseillers communaux", déclare le CEO Philippe Bormans, dans un communiqué du club.



Ce nouveau stade est vital pour le développement futur d'un club qui joue les premiers rôles en Pro League ces deux dernières saisons. La nouvelle enceinte pourrait voir le jour sur le Boulevard de la Deuxième Armée Britannique. "Le stade serait situé entre le site de Recyclis et l’actuel complexe sportif de Bempt", précise l'USG.



"L’objectif était de donner à tous les conseillers communaux et au conseil communal une image claire des plans. La discussion a également été très constructive", explique Bormans. "Nous sommes transparents et ouverts à toutes les remarques et questions, nous l’avons montré lors de cette réunion. Ce n’est que grâce à une bonne coopération que ce projet important pour le club et tous ses supporters pourra voir le jour."

Sur la table depuis plusieurs mois, le dossier avait été ralenti par des soucis d'ordre burorcratique alors que des interrogations se posaient sur la mobilité, le respect de l'environnement ou encore les conditions financières du projet.