L'Union Saint-Gilloise victime de son succès avant d'affronter le Bayer Leverkusen : longue file de supporters déçus, le club s'excuse et réagit

Ils seront 2343 supporters de l'Union Saint-Gilloise à prendre la direction de Leverkusen, le 13 avril prochain, pour assister au quart de finale aller de l'Europa League qui opposera les Bruxellois au Bayer, qui reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Et les tickets pour cette rencontre sont partis comme des petits pains : mis en vente libre mardi aux guichets du "Club House" de l'Union Saint-Gilloise, les 2343 précieux sésames ont tous été vendus, au grand dam des supporters qui ont fait la file pendant très longtemps, mais qui n'ont pas été en mesure d'en acheter.

"Une vente en ligne n’était pas possible car le service de billetterie de Leverkusen fonctionne avec un système différent, peut-on lire dans un premier communiqué sur le site officiel de l'USG. Notre service a donc dû associer manuellement tous les tickets à un nom et à une date de naissance de l’acheteur."

Des formalités qui ont pris du temps, forcément, et qui ont eu pour conséquence d'allonger la file d'attente. "Le club souhaite s’excuser pour la mauvaise organisation, précise club bruxellois dans un second communiqué, publié ce mercredi en début d'après-midi. Nous comprenons la frustration de tous nos fans. Le club a été surpris par l’engouement pour ce déplacement. Le bloc visiteurs offrait plus de 2000 places, à savoir le double de la demande moyenne des précédents déplacements européens. Nous avons procédé à une évaluation en interne. À l’avenir, nous pourrions opter pour d’autres solutions comme donner la priorité aux abonnés et RUSG Members et/ou limiter le nombre de tickets par personne en fonction de la situation. Pour les supporters qui se sont inscrits sur la liste d’attente hier au Club House, le club a pu libérer des tickets. Ils recevront un mail aujourd’hui pour répondre positivement à leur demande."