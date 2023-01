L’Union Saint-Gilloise trébuche au Cercle Bruges, l’Antwerp se balade à Ostende

Suite de la 21e journée de Pro League ce mercredi soir. L'Union Saint-Gilloise a perdu deux unités en visite au Cercle Bruges (1-1), l'Antwerp a déroulé à Ostende (0-3). Au classement, Genk possède dorénavant 9 unités d'avance sur les Unionistes, deuxièmes, et 13 de mieux que les Anversois, troisièmes.

L'Union n'a pas attendu longtemps pour tester le gardien Majecki, qui a remporté son duel face à Nilsson (6e). Peu dangereux, les Bruxellois ont dû se contenter de la possession de ballon. Ils ont même eu des sueurs quand Deman a tiré à côté (37e) et que Da Silva n'a pas profité d'un mauvais dégagement de Moris (40e). L'Union a vu Vanzeir, touché aux adducteurs de la jambe droite, céder sa place à Boniface (44e). En seconde période, le Cercle, pour la première apparition de Siquet, a été plus entreprenant : Marcelin a expédié le ballon sur la transversale (54e) mais sur une passe en profondeur de Francis, Somers a ouvert la marque (69e, 1-0). L'Union est parvenue à égaliser en fin de partie grâce à Nilsson (82e, 1-1).

Dans le même temps, l'Antwerp a infligé à Ostende sa quatrième défaite d'affilée depuis la reprise du championnat. Malgré l'absence de ses supporters, les Anversois ont directement appuyé sur le champignon. Servi par Balikwisha, Muja n'a laissé aucune chance à Phillips (11e, 0-1). Après un slalom dans la défense ostendaise, Stengs a offert à Janssen son 12e but (21e, 0-2). L'Antwerp a alors reculé et d'une déviation du pied, Butez a empêché Musayev de réduire l'écart (29e). A nouveau fougueux après la reprise, les Anversois ont manqué plusieurs occasions et auraient pu le payer cher si Batzner n'avait pas manqué un penalty accordé pour une faute de Butez sur Ndicka (71e). L'Antwerp a finalement alourdi la marque par Nsimba sur une passe de Bataille.