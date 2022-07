L’Union Saint-Gilloise se paie le scalp de Charleroi au terme d’un match fermé (1-0)

L’Union Saint-Gilloise a lancé sa saison à domicile en s’imposant face à Charleroi (1-0). Les Bruxellois se sont imposés au terme d’une rencontre fermée qui a vu Ross Sykes, nouveau défenseur central, inscrire son premier but en jaune et bleu.

Il y a de l’excitation avant les retrouvailles entre l’Union et son Parc Duden, joliment garni pour la première sortie à domicile de la saison. Dans ce duel face à Charleroi, c’est bien le club bruxellois qui prend les initiatives. Nieuwkoop (12e) et Adingra (30e) héritent d’opportunités franches, sans pour autant faire trembler un Hervé Koffi fidèles à ses bonnes habitudes entre les perches.

Le souci de Charleroi est offensif, et vient de son avant-centre. Youssouph Badji n’a toujours pas trouvé la clé pour s’imbriquer dans le dispositif d’Edward Still, et l’ancien attaquant de Charleroi se montre bien trop discret pour le deuxième match consécutif. Les Carolos ne se montrent que trop peu souvent dangereux, le seul Joris Kayembe alertant Anthony Moris (25e).

Si la rencontre se joue avant tout au milieu de terrain, c’est Teddy Teuma qui impose sa griffe. Le Maltais, resté à l’Union à l’entre-saison, dicte le pressing et oriente les offensives de son équipe. Le trio Ilaimaharitra – Morioka – Zorgane a toutes les peines du monde à contenir le médian, alors que Teuma couronne sa prestation d’un coup franc tout juste dévié sur la barre par Koffi (67e).