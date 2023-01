L’Union Saint-Gilloise se joue de La Gantoise et se hisse en demi-finale de la Coupe

L’Union Saint-Gilloise s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. Les Bruxellois, très matures, ont validé leur ticket pour le dernier carré en première mi-temps grâce à des buts de Nilsson, Lazare et Boniface. Lazare a fixé le score final dans les derniers instants (4-0).



L’USG élimine le tenant du titre et s’invite dans le quatuor final comme il y a quatre ans.



Privé de Vanzeir, Geraerts choisit de titulariser Nilsson. Ce choix s’avère rapidement payant : le géant suédois vient placer une tête victorieuse sur un coup de coin dès la 3e minute. Les Buffalos sont absents en début de match et laissent beaucoup trop d’espace à leurs adversaires. L’Union finit par en profiter. Le ballon voyage trop facilement dans le rectangle, transite par Boniface et arrive dans les pieds de Lazare qui fait 2-0 (33e). L’intensité est bruxelloise. Lynen arrache un ballon dans les pieds de Kums et lance Boniface au duel avec Nardi. L’attaquant nigérian fixe le gardien français et met fin au suspense avant la fin de la première mi-temps.



Le match est plié. La Gantoise est K.O. Les changements de Vanhaezebrouck ne changent pas la donne. L’exclusion de Ngadeu pour un deuxième carton jaune (65e) est l’un des rares faits "notables" du deuxième acte avec le gros "raté" de Eckert. Dans les arrêts de jeu, Lazare s'est offert un doublé et a fixé le score final.



L’Union rejoint donc l’Antwerp, Zulte-Waregem et Malines en demi-finales de la Coupe de Belgique.