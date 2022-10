L’Union Saint-Gilloise s’offre Malmö, la première place du groupe et file en huitième de l’Europa League

L’Union Saint-Gilloise est en huitièmes de finale de l’Europa League ! Grâce à leur victoire 0-2 face à Malmö, les Unionistes ont assuré leur première place du groupe D. Ils sont non seulement qualifiés pour la suite mais ils évitent les barrages (qui font office de seizièmes de finale). Les buteurs saint-gillois se nomment Teddy Teuma et Lazare Amani. Sans forcément étinceler, l’Union Saint-Gilloise s’est montrée réaliste et a bien résisté aux assauts des Suédois, au pied du mur, en deuxième période.

L’Union Saint-Gilloise totalise donc treize points sur les quinze possibles après cinq rencontres disputées, un bilan exceptionnel qui donnait forcément le sourire à tout un club au coup de sifflet final !