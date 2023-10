L’Union Saint-Gilloise s’offre Charleroi et prend provisoirement la tête du championnat

Alexander Blessin avait fort à faire cette semaine avec deux matches de championnat. Si l’Union Saint-Gilloise s’est imposée au RWDM jeudi, elle a aussi remporté les trois points ce dimanche face à Charleroi (score final 3-1). Grâce à ses deux victoires, l’Union est provisoirement en tête de la Pro League en attendant la rencontre RWDM-Gand de 19h15.

Après sa victoire jeudi face au RWDM, Blessin effectue pas moins de 7 changements pour affronter Charleroi et Felice Mazzu. De quoi voir l’Union moins au pressing que d’habitude et laisser Charleroi s’installer dans la rencontre. Le premier quart d’heure est pauvre en occasions.

Pourtant, l’Union va se réveiller et ouvrir le score à la 17e via Sykes d’une belle tête croisée via un coup franc de Puertas. Les unionistes passent même tout près du 2-0, mais Koffi veille. À la 25e, Rasmussen loupe son face-à-face. L’Union est bien dans la partie et Charleroi se cherche encore.

Mais les Carolos vont se retrouver. Sur la première erreur de l’Union, Guiagon ramène les deux équipes à égalité. Ce but réveille les deux équipes qui se rendent coup sur coup. Si Charleroi pense donner le premier, le but de Mbenza est annulé pour une position de hors-jeu.

C’est donc l’Union qui va frapper plusieurs fois. La première tentative est bien arrêtée par Koffi. Mais sur le corner d’après, Burgess fait 2-1. Et Sykes vient s’offrir un doublé avant de rentrer aux vestiaires.

La seconde période recommence avec un changement : Boukamir sort et laisse place à Adrien Trebel. L’Union ne change rien et se procure déjà une belle possibilité dès la 47e.

Le temps passe, les occasions aussi, mais le score ne bouge pas alors que l’on dépasse la 70e. Moment choisi par Blessin pour faire des changements, dont celui d’Anthony Morris par Imbrechts. Amoura, lui aussi entré au jeu se voit refuser un but. Du côté de Charleroi, c’est compliqué. Les hommes de Felice Mazzu ont du mal.

L’Union s’impose finalement 3-1 et réalise la bonne opération au général. En attendant le match de Gand qui se déplace au RWDM, l’Union est tout simplement première de la Pro League. Charleroi est 14e et s’enfonce au général.