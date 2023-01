L’Union Saint-Gilloise s’offre Charleroi et met la pression à Genk

23e journée de Pro League, Charleroi recevait l’Union Saint-Gilloise. Un duel Mazzu – Geraerts au programme donc. Et c’est l’ancien T2 qui a maté le T1 grâce à un superbe but de Nilsson, mais aussi grâce à un jeu proposé meilleur que celui de son adversaire. C’est la 2e défaite de Felice Mazzu depuis son retour à Charleroi. L’Union conforte, elle, sa 2e place au général et signe un 15e match sans défaite en D1A.

Il ne faut que 4 minutes pour voir la première grosse occasion du match via un tir puissant de Lapoussin bien sorti par Koffi. L’Union pousse fort dans ce début de rencontre, mais Charleroi tient bon et procède par contre-attaque.

À la 25e, l’Union transperce Charleroi en deux passes et conclut par un superbe but de Nilsson. Le suédois marque son 4e but de la saison, le 3e consécutif et l’Union mène 0-1.

Nilsson est d’ailleurs proche de faire 0-2 quelques minutes plus tard, mais heureusement pour les locaux, Damien Marcq sauve les siens. À la mi-temps, c’est 0-1 et il va falloir que Charleroi montre un autre visage s’il veut prendre quelque chose ce samedi soir.

Au retour des vestiaires, Mazzu décide de faire deux changements (Heymans et Nkuba sortent, Chatchoua et Hosseinzadeh entrent). Mais c’est à nouveau l’Union qui se procure le premier danger sur coup franc sans toutefois trouver la faille.

Charleroi de son côté tient enfin ses deux premières occasions via Hosseinzadeh et Mbenza. C’est toujours 0-1, mais Charleroi est bien mieux dans la rencontre.

Il reste moins d’un quart d’heure à jouer et tout est encore possible pour Charleroi qui ne parvient cependant pas à se montrer dangereux. Cette deuxième période terne se conclut sans but malgré une toute dernière occasion de Boniface. L’Union Saint-Gilloise s’offre trois points et la victoire. Pour Charleroi, c’est un petit coup d’arrêt après son 8/12. Les Carolos sont 12e au général, tandis que l’Union est 2e.