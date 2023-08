L’Union Saint-Gilloise s’impose à Lugano et se qualifie pour les poules de l’Europa League

Vainqueur à l’aller 2-0, l’Union Saint-Gilloise s’est aussi imposée au match retour face à Lugano 0-1. Grâce à un but rapide d’Eckert, les unionistes se qualifient donc pour les poules de l’Europa League une seconde saison de suite.

Il ne faut que six petites minutes de jeu pour voir l’Union faire 0-1. Eckert donne un premier coup de massue à l’équipe suisse. L’attaquant en confiance inscrit son 6e but de la saison. Eckert qui se procure une autre possibilité à la 15e, mais son tir est repoussé par Deana. L’Union est bien en ce début de rencontre. Car à la 16e minute de jeu, Puertas contrôle et enchaîne. Il ne passe pas loin de faire 0-2.

Un second but qui se refuse une nouvelle fois, lorsqu’Eckert trouve le poteau à la 19e. Malmené, Lugano tente de réagir, mais en vain (27e, 31e). En face, l’Union gaspille à nouveau avec Terho qui voit Deana sortir un nouveau ballon chaud. Il ne manque que le 2e but pour plier ce match pour les unionistes. Si Lugano se procure une belle possibilité en fin de première période, c’est 0-1 pour l’Union qui maîtrise son sujet.

C’est l’Union qui se montre dangereuse en début de seconde période. Mais Deana remporte son duel. Le gardien de Lugano est en forme ce soir et sauve les siens d’un naufrage. La rencontre baisse en intensité un peu avant la 70e. Le score ne va plus changer hormis l’exclusion d’Hajdari. L’Union s’impose 0-1 (3-0 cumulé) et se qualifie pour les poules de l’Europa League.

L’Union figure ainsi parmi les 32 équipes concernées par le tirage au sort vendredi (13h00) à Monaco. Douze clubs sont automatiquement qualifiés : Brighton, Liverpool et West Ham (Ang), Real Betis et Villareal (Esp), Rennes et Toulouse (Fra), Atalanta et l’AS Rome (Ita), Fribourg et Leverkusen (All) ainsi que le Sporting Portugal (Por).

Ils sont rejoints par les dix équipes victorieuses de ce dernier tour de barrage ainsi que par les dix clubs battus dans leur barrage ou leur 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions (voie de la League), à savoir AEK Athènes (éliminé par l’Antwerp en barrage mercredi soir), le Maccabi Haifa (Isr), Molde (Nor), le Panathainaikos (Grè), Rakow Czestochowa (Pol), Rangers FC (Eco), Sturm Graz (Aut), le Servette de Genève (Sui), Marseille (Fra) et TSC Backa Topoloa (Ser). Les têtes de série seront confirmées le matin du tirage.