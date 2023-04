L’Union Saint-Gilloise retombe les pieds sur terre face au Bayer Leverkusen et dit au revoir à l’Europa League

Avec un partage 1-1 en terres allemandes lors du match aller, l’équation était simple pour Boniface et consorts : la victoire leur offrait la qualification. Un scénario idéal qui ne verra finalement jamais le jour. Et va même tourner très court. Dès la 2e minute, Burgess loupe son dégagement. Le ballon arrive chez Lynen qui lance malencontreusement Diaby en profondeur. L’attaquant s’en va se jouer de Moris pour placer les siens aux commandes. Les locaux rentrent ensuite dans le match sans parvenir à se créer d’occasions. En fin de mi-temps, Bakker double la mise et concrétise la légère domination visiteuse.

Au retour des vestiaires, les Bruxellois passent à quatre derrière avec Lapoussin dans un rôle hybride d’arrière gauche. Un choix tactique qui aide Teuma et ses coéquipiers à se projeter. Mais, alors qu’ils semblent proches de trouver l’ouverture, les gars de Karel Geraerts vont encaisser un nouveau but. Moris contrôle difficilement une passe de Burgess et dégage dans les pieds d’un Frempong qui n’a plus qu’à placer le cuir dans les cages vides. Le but de l’espoir de Terho n’y changera rien. Le Bayer Leverkusen va même alourdir le score via Hlozek pour s’offrir la qualification en demi-finales. Fin d’un beau parcours pour les Unionistes qui pourront néanmoins pleinement se concentrer sur la lutte pour le titre en Pro League.