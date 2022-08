L’Union Saint-Gilloise, renversée par les Rangers, dit au revoir à la Champions League et file en Europa League

Ils n’auront pas à rougir de leur parcours, mais ils garderont peut-être quelques regrets en tête. Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise se sont inclinés 3-0 à Glasgow pour le match retour pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sur l'ensemble des deux rencontres, le club écossais l'emporte 3-2.

James Tavernier a inscrit le premier but de cette rencontre juste avant la pause sur penalty à la suite d'une faute de main de Siebe Van Der Heyden. Antonio Colak a doublé le score à la suite d'un cafouillage dans la surface et après un premier arrêt d'Anthony Moris. C'était alors 2-0 et égalité sur les deux rencontres. Mais une erreur du gardien bruxellois, pourtant impérial dans le reste de la rencontre, a permis aux Rangers de prendre les devants 3-0 (Malik Tillman) et d'arracher sa qualification pour la suite de la compétion. En fin de rencontre, les Unionistes ont eu plusieurs occasions d'arracher les prolongations mais la marche était un peu trop haute ce mardi soir. D'autant que l'USG a terminé à dix suite à la deuxième jaune reçue par Lazare. Mais les hommes Karel Geraerts pourront être fiers de ce qu'ils ont montré ! Il y a une semaine, l’Union avait créé la sensation grâce à sa belle victoire 2-0 face au Glasgow Rangers, derniers finalistes de l’Europa League.

Paradoxalement, à la suite de cette défaite le club bruxellois fait son retour en Europe après 58 ans d’absence puisqu'il est directement reversé dans les poules de l’Europa League.